La hausse des prix du cacao, un coup dur pour les chocolatiers avant les fêtes

Il est l'une des stars des fêtes de fin d'année. Le chocolat a hélas augmenté de plus de 10% cette année, notamment à cause d'une météo défavorable. Une mauvaise nouvelle pour les professionnels.

Les rayons ne cessent de s'agrandir ces derniers jours pour les accueillir. À l'approche de Noël, acheter du chocolat devient stratégique, et d'autant plus lorsque son prix a bondi : +10% en un an dans les grandes surfaces, contre +5% dans les boutiques spécialisées.

Le cours du cacao a atteint des records

Le responsable de cette augmentation, c'est le cacao. Son cours a atteint des records, du jamais-vu depuis 40 ans. Un problème conséquent pour certains, étant donné qu'il s'agit de la matière première des chocolateries. L'une de nos équipes s'est rendue dans l'une d'entre elle, située dans le centre-ville de Marseille (Bouches-du-Rhône). Comptez au minimum 59 euros le kilo pour ce chocolat confectionné sur place, comme la célèbre barre marseillaise.

Malgré la hausse du prix du cacao, dans certaines entreprises familiales depuis cinq générations, il n'est pas question d'augmenter les prix. "C'est plus qu'un business, c'est l'histoire d'une famille", confie une chocolatière dans la vidéo en tête de cet article. Artisanal ou industriel, il y en a pour tous les palais et tous les budgets.