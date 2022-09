Prix du fuel : c'est le moment de remplir ses cuves

Dans cette entreprise de livraison de fioul, le téléphone n'arrête pas de sonner. Elle est assaillie de demandes. Le directeur doit répondre à plusieurs centaines d'appels par jour. Pour cause, ces tarifs sont plus compétitifs car ils suivent le prix du marché en temps réel. Si les livraisons augmentent, les volumes commandés, eux, diminuent. Les clients qui font le plein complet de fioul sont de plus en plus rares. Les prix sont encore trop hauts.