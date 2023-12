VIDÉO - Prix du gaz et de l'électricité : combien paierez-vous en 2024 ?

Quel sera le montant de vos factures d'énergie l'an prochain ? Le calcul n'est pas si facile, car le bouclier tarifaire sur l'électricité devrait prendre fin. Et dans le même temps, le prix du gaz va sans doute baisser.

C'est la bonne nouvelle de cette fin d'année : les prix de l’énergie continuent leur décrue en France. 90 euros le mégawattheure en début de semaine pour l'électricité, 35 euros pour le gaz. Au 1ᵉʳ janvier 2024, le prix de référence de la commission de l'énergie pour le gaz va baisser de 3% par rapport à son niveau de décembre 2023. Pour un foyer de quatre personnes par exemple, la facture de gaz s'élève cette année en moyenne à 1650 euros. En 2024, cela correspondra à 1583 euros, soit 67 euros d'économie par an.

Mais la bonne nouvelle en cache une mauvaise : pour l'électricité, en revanche, pas de décrue à l'horizon, avec des tarifs réglementés qui pourraient augmenter jusqu'à 10%. "On fait de plus en plus attention, au détriment d'un certain confort, et de l'autre côté, on a une facture qui continue à augmenter", peste une mère de famille dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Toujours pour un foyer de quatre personnes, la facture pourrait passer de 3000 euros à 3300 euros en 2024.

Des astuces possibles pour payer moins cher

Comment expliquer une telle hausse de l'électricité ? La crise énergétique se résorbe et il est temps, pour le gouvernement, de démonter le bouclier tarifaire, qui protège les Français de l'envolée des prix de l'électricité depuis début 2022, en jouant notamment sur la fiscalité, qui devrait remonter sensiblement en 2024."On avait été avertis au mois de février qu'il y aurait progressivement la baisse du bouclier tarifaire, dans cette idée d'abandonner progressivement les aides d'État", assure auprès de TF1 Anna Créti, professeure d'Économie à l'Université Paris-Dauphine-PSL.

Subsistent quelques astuces pour payer moins cher, comme "comparer directement les différentes offres disponibles, savoir en se renseignant qu'il y a des offres inférieures au tarif réglementé en vigueur", nous explique Hélia Frézals, responsable des opérations chez Sélectra, service de comparaison d'offres pour l'énergie. Quelques minutes suffisent en effet pour changer de fournisseur d'énergie et la démarche est entièrement gratuite.