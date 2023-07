VIDÉO - Prix de l'essence : les distributeurs jouent-ils vraiment le jeu ?

Cet écart entre le prix à la sortie de la raffinerie et celui payé à la pompe, aussi appelé marge brute, n'a jamais été aussi élevé. Autour de 25 centimes par litre ces derniers mois, c'est bien au-dessus de la moyenne habituelle : 17,5 centimes. "De janvier à avril, les marges qui étaient historiquement élevées, c'était pour rattraper l'année 2022, où c'était trop bas, et donc on a rien dit. Mais maintenant, j'ai envie de dire que c'est une forme d'opportunisme", explique François Carlier, directeur général de l'association CLCV. Alors les distributeurs de carburant exagèrent-ils sur les marges ? Non, répondent les grandes surfaces qui commercialisent du carburant. "Pour nous, le carburant est un produit d'appel plus qu'une source de profit", affirme par écrit un porte-parole d'une chaine de grandes surfaces.