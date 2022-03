Prix du poisson : pourquoi ils flambent

Ce mareyeur achète 15 tonnes de poisson par jour. Il doit ensuite les conditionner et les transporter. Et le polystyrène devient aussi de plus en plus cher. "Le polystyrène, par exemple, qui est notre plus gros consommable pour pouvoir en fait conditionner nos produits, lui augmente ces six derniers mois de 17 %, le transport de 12 %", indique-t-il. Des coûts qui se répercutent forcément sur le prix final payé par le consommateur.