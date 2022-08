Inflation : quels sont les produits dont les prix ont baissé et ceux qui ont augmenté ?

"On ne s'en sort pas, pourtant on est deux à travailler, ça devient compliqué". C'est ce qu'explique un couple à la sortie d’un supermarché, dans le reportage du 20H TF1 en tête de cet article. Comme de nombreux pays d'Europe, la France est touchée de plein fouet par l'inflation et la situation se ressent dans les rayons des supermarchés. Ainsi, certains produits alimentaires ont vu leurs prix fortement augmenter cette année, parfois jusqu'à 20%. Mais dans le même temps, les tarifs d'autres biens de consommation sont, eux, en baisse. Comment explique-t-on une telle disparité ?