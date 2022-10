Sobriété énergétique : les mesures au menu des hôtels et restaurants

Pour surveiller la consommation de ses clients, l'hôtel trois étoiles "Le radio" s'est équipé il y a quelques semaines d'un système de pilotage intelligent. "On peut tout à fait réguler mieux, c'est-à-dire par exemple dire qu'entre 1 heure et 7 heures du matin où généralement, on dort sous la couette, on peut réduire sensiblement le chauffage", avance la gérante Caroline Mioche. Mais le gouvernement ne parle pas d'obligation sur la température des chambres. Les clients pourront donc demander à ce que le chauffage soit augmenté. "La difficulté est plus dans le ressenti de clients qui vont généralement dans nos établissements pour des questions de bien-être", estime la gérante.

Quant au chauffage de l’eau : concernant les piscines, les professionnels s’engagent à baisser de 1°C la température des piscines intérieures et extérieures. Du côté des saunas, hammams et jacuzzis, la baisse des températures est encore à définir, mais les horaires d’utilisation seront restreints et sur réservation. Enfin, pour les établissements de thalassothérapie, la baisse de 1°C dans la limite de 31 °C a été actée pour la température des piscines ludiques et la température des bassins de soins sera également abaissée de 1°C dans la limite de 33 °C.