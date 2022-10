Prix : le poisson atteint des sommets

Lorsque nous arrivons, notre première constatation, c’est que la plupart des aubettes sont fermées. Celles qui sont encore ouvertes ne vendent que de la sole ou un peu de maquereau et c’est tout. Car du poisson là-bas, on en pêche de moins en moins. Et ce qui est rare est cher. D'autant plus que les charges des pêcheurs ont explosé.