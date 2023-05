Prix, recettes, astuces... La guerre des burgers

Derrière le géant américain, Burger King et ses 500 restaurants, KFC le roi du poulet et ses 320 fast-foods ou encore Quick, l'enseigne belge, avec plus de 100 restaurants. Ils veulent tous leur part de burger. Derrière ces géants, des dizaines de prétendants bousculent le marché, comme le français G La Dalle. Depuis 3 ans, sept fast-foods ouvriraient chaque jour en France.