Restaurant : pourquoi est-ce moins cher le midi que le soir ?

Déjeuner au restaurant coûte moins cher qu’y dîner. Mais alors, pourquoi les restaurants sont-ils moins chers le midi que le soir ? Tout d'abord, un constat, comme le rappelle la vidéo en tête de cet article : la clientèle est différente le midi et le soir.

Pour le midi, la cible privilégiée du restaurant se révèle les salariés en pause-déjeuner. Pour eux, le repas au restaurant est plus rapide et souvent plus régulier. Conséquence : les clients restent moins longtemps à table. Ici, on parle de travail, et le temps manque. "Une heure et demie, maximum", assure une cliente.

Des plats du jour avec des matières premières moins chères le midi

En cuisine, on s'adapte aussi à cette clientèle pressée au budget un peu plus serré. La solution pour le chef : proposer un plat du jour avec des matières premières moins chères.

"On n'aura jamais de filet de bœuf, on n'aura jamais de côte de veau sur le menu du jour. Par contre, on va travailler du paleron de bœuf ; ça va être un morceau qui est moins cher que de la côte de bœuf par exemple", explique Nicolas Pascaud, chef du restaurant "Le bistrot du potager", dans le sujet du 13H ci-dessus.