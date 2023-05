VIDÉO - Dynamiser le centre-ville et contrer l'inflation : quand le marché redevient essentiel

Comme ici, de plus en plus de communes françaises chercheraient à créer leur propre marché. À Arcachon, le marché n'a jamais accueilli autant de clients, attirés par des produits de qualité et une proximité avec les producteurs. Un artisan boucher y accueille plus de 600 clients par jour. En trois ans, il a vu le marché se métamorphoser. Aujourd'hui, près d'un Français sur trois fait ses courses dans les circuits courts.