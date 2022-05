Produits bio trop chers : des agriculteurs abandonnent

Dans les bocages normands, Yves Sauvaget élève ses 80 vaches laitières. En 2010, après 15 ans de métier, il se lance dans le 100 % bio. Une décision écologique, qui s'avère payante au début. Il vend son lait plus cher, et écoule facilement les stocks. Mais depuis l'année 2021, son activité s'essouffle car les prix chutent. "Pour 2021, la baisse des prix qu'on a subie, additionnée avec la baisse des aides aux maintiens à l'agriculture biologique, c'est 20.000 euros en moins. On est capable de passer une année comme ça, mais pas deux quoi", nous a-t-il expliqué.