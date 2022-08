Produits d'occasion : tous les magasins s'y mettent !

Créée en 2019, la plateforme est dédiée à la revente entre parents. Il s'agit d'un marché qui connaît un réel succès ces derniers temps. "On a dix fois plus de ventes que l'année dernière. Le nombre de parents a fortement grossi puisqu'on en avait encore 400 000 il y a six mois, alors que là, on en est presque à un million", a confirmé Boris Forconi, responsable communication chez Beebs.