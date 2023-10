Produits des monastères : un business divin

Le fromage de l'abbaye de Cîteaux est l'un des produits les plus recherchés et l'un des plus chers aussi. Il est fabriqué depuis des siècles par des moines. À trois heures quarante-cinq du matin, ces derniers sont déjà dans les couloirs pour commencer leur journée par la prière. Mais un peu plus tard, vient l'heure de laisser l'habit de moine pour le tablier de travail.

Tous les moines, ou presque, participent à la fabrication des 150 000 fromages produits chaque année, de l'affinage aux expéditions. Ils font un million quatre cent mille euros de chiffre d'affaires par an. Le bénéfice sert à l'entretien du monastère et ses 200 hectares de terrain.