Produits du quotidien : vers une hausse des prix

Tout augmente, aucun poste n'y échappe. En Brest en Bretagne, pour Yves Philippe, les factures s'alourdissent jour après jour. "On a une hausse d'un peu plus de 15% sur les œufs et sur le packaging", précise ce fabricant de biscuits. Et puis, une fois fabriqués, il faut transporter les produits. Dans la vidéo en tête de cet article, en 2021, pour faire rouler ce camion chaque jour, l'entreprise devait dépenser 600 euros. Cette année, elle doit débourser 700 euros par jour, soit 100 euros de plus.