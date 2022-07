Produits frais : le succès des distributeurs automatiques

Qu'importe le produit, chaque installation permet aussi de redynamiser des zones rurales, comme dans le village d'Emerainville qui compte 3 000 habitants. Il n'y a pas un seul commerce de proximité, si ce n'est un distributeur de fruits et légumes. Le coût de l'investissement est de 100 000 euros pour six casiers connectés. Une somme qui est très vite rentabilisée par les quelque 100 clients qui viennent chaque jour en moyenne. A des prix défiant toute concurrence, c'est l'avantage du circuit court. Cueillis chaque matin, les fruits et légumes ne restent jamais plus d'une journée dans les casiers pour assurer leur fraîcheur.