VIDÉO - Produits frais, vêtements, jouets… Pourquoi la consommation des Français baisse ?

Moins de produits frais, mais aussi moins de meubles, de vêtements ou de jouets. Les Français comparent les prix et désormais, chaque achat mérite réflexion avant de passer en caisse. "On aurait acheté davantage de bêtises, on va dire, avant, ou on aurait acheté quelque chose qui lui plaît. On n’aurait pas attendu des évènements spécifiques pour acheter. Maintenant, on essaye de réguler, de marquer le coup davantage dans l’année", explique une maman dans un magasin de jouets.