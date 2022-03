Produits ménagers : que vaut le "fait maison" ?

Pour nettoyer votre intérieur, ils sont devenus indispensables. Chaque mois, les Français achètent en moyenne trois produits ménagers différents, mais de plus en plus de consommateurs se mettent à les fabriquer eux-mêmes. Depuis dix ans, Marie Sierra fait ses propres produits d’entretien. Des produits plus économiques et faciles à préparer.