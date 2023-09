Produits moins fournis et plus chers : Carrefour épinglera les abus "aussi longtemps que ça durera"

Carrefour n'est pas la seule enseigne à dénoncer ces pratiques commerciales. La semaine dernière, c'était Intermarché qui dégainait des affichettes "ça jette un froid". Dans son viseur par exemple, comme le montre la photo ci-dessous, des pommes de terre rissolées au prix en hausse de 68%, avec 10 grammes en moins dans le paquet. "Il n'y a aucun intérêt pour l'industriel à expliquer qu'il a augmenté son prix, donc on se substitue à lui et on l'assume", nous indiquait alors Thierry Cotillard, président du groupement les Mousquetaires.