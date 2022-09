Produits premier prix : la qualité au rendez-vous ?

Les marques premier prix, les Français en raffolent. Leurs ventes ont augmenté de 7% depuis le début de l'année, car elles coûtent en moyenne deux fois moins cher que les marques. Devant ce succès, les grandes enseignes développent leur gamme. "Plus d'un Français sur deux recherche des produits pas chers et bons. D'ici à la fin de l'année, on va sortir une cinquantaine de produits supplémentaires, toujours pour répondre aux problématiques de pouvoir d'achat", déclare Corinne Dauby, directrice achat et développement des marques propres, Carrefour.