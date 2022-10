Produits surgelés : le bon plan anti-gaspi

Et en cette baisse du pouvoir d'achat, les surgelés ont un nouvel atout. "Ça me permet de pouvoir consommer quand je veux, alors que les produits frais, on doit les consommer un peu plus vite", témoigne un homme. Dans ce magasin Écomiam, les produits qui se vendent le mieux sont d'ailleurs les produits en portions. Cette enseigne a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 31 % sur un an. "Depuis quelque temps, on retrouve beaucoup d'intérêts pour le surgelé. Il permet de maîtriser les achats. Il permet également de limiter le gaspillage alimentaire", estime Daniel Sauvaget, président-directeur général d'Écomiam.