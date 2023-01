Produits surgelés : sans Place du Marché (ex-Toupargel), quelles solutions pour les clients ?

Christelle, que nous suivons dans le sujet en tête de cet article, livre des produits surgelés à domicile pour la société Bonhomme de neige à Fleurance (Gers). Ce jour-là, elle rencontre une nouvelle cliente : Adrienne qui recevait ses plats surgelés depuis 20 ans grâce à Place du Marché ex-Toupargel.

Désormais, ce temps est révolu : le couperet de la liquidation judiciaire est tombé vendredi 13 janvier sur la société de livraison à domicile de produits alimentaires et ses sociétés sœurs, entraînant la suppression de 1900 emplois, l'un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois.

Pour combler ce manque, la retraitée, qui était satisfaite des livraisons de Placé du Marché, s'est ainsi tournée vers l'entreprise de surgelés gersoise pour laquelle Christelle livre. Et, comme on peut le voir dans le sujet, elle n'est pas la seule : "une forte demande à la campagne avec des gens isolés", constate-t-elle pour TF1. En effet, depuis deux semaines, cette PME livre plus de 70 nouveaux clients.