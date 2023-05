Prolongation du "trimestre anti-inflation" : quel bilan jusqu'ici ?

Intermarché, Système U et Cora ont quant à eux décidé de proposer leurs propres marques. La moitié de la liste d’Intermarché est aussi composée de produits frais. Auchan également propose une viande et un poisson à très bas prix. Ce sont Système U, Carrefour et Cora qui ont le plus rogné sur leurs marges. Les moins engagés dans le trimestre anti-inflation sont Lidl, Aldi ainsi que Netto. Enfin, le panier le plus complet se trouve à Intermarché, selon l'étude.