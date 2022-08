Promos dans les supermarchés : coup de pouce ou coup de com ?

À la radio, dans votre journal, à la caisse de votre supermarché… Les grandes surfaces n’ont jamais autant communiqué sur leurs offres. Blocage des prix chez l’un, bons d’achat ou remise immédiate chez l’autre, une offre alléchante, c’est l’assurance de fidéliser le client. L’enseigne Lidl l’a bien compris. Chaque mois, elle propose 5% de réduction sur tout le magasin. Et ça marche. Les ventes progressent trois fois plus vite que chez les concurrents. "Quand nous avons lancé le coup de pouce et que nous avons communiqué dessus au mois de mai, en l’espace d’un mois, nous avons gagné 400.000 nouveaux adhérents", affirme Michel Biero, directeur des achats et du marketing de Lidl France.