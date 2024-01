Après les fêtes, c'est le moment de faire de bonnes affaires dans les rayons

Après les fêtes, c'est désormais le moment de faire de bonnes affaires. Les commerçants profitent des premiers jours de janvier pour brader leur stock. L'occasion de trouver du foie gras, du saumon et des chocolats à des prix (beaucoup) plus abordable.

Moins 40% sur les huîtres, moins 34% sur les bûches, les boudins blancs ou les chocolats : si vous avez encore faim après les fêtes, il y a de quoi se faire plaisir. Les coquillages doivent être consommés rapidement, d'où des remises importantes. D'autres produits peuvent en revanche se garder.

"Les gens continuent à recevoir encore un peu"

Les vendeurs profitent de toutes les occasions pour écouler leurs stocks. "Les vacances continuent, donc je pense que les gens continuent à recevoir encore un peu", explique un commerçant. C'est donc le moment d'en profiter pour acheter des produits à moindre coût. Et les consommateurs avertis le savent bien.

On brade aussi chez les petits commerces. Moins 50% sur les dernières bûches de Noël dans une boulangerie strasbourgeoise. De nombreuses promotions pour les dernières réunions de famille. Les Français avaient prévu de dépenser, en moyenne, 120 euros pour le repas de fêtes. Mais une fois celles-ci terminées, ils reviennent à une alimentation plus légère pour le corps et pour le porte-monnaie.