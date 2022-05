Promotions : de nouvelles règles contre les abus

Et que dire d'Internet où les prix changent tous les jours ? Les boutiques indépendantes sont moins concernées. Leurs prix sont plus stables. "Il y a des marques qui vont être en promo du 1er janvier au 31 décembre. Là, ça va quand même les restreindre. Commencez un peu à éviter toutes ces promotions régulières et pouvoir vendre au juste prix", conseille Vanessa Chevallier, propriétaire du magasin de vêtements "Davril", à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Pour cela, la vérification des prix appartient aux agents de la répression des fraudes. En cas d'infraction, un commerçant risque jusqu'à 300 mille euros d'amendes et deux ans d'emprisonnement.