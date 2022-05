Promotions trompeuses : la fin des abus ?

Alors qu'est-ce qui va changer ? Ces rabais seront mieux encadrés. Dorénavant, c'est le prix le plus bas constaté un mois avant la promotion qui servira de base. Par exemple, un pull est à 105 euros le 30 juin. Mais il était moins cher le 15 juin, 100 euros. C'est sur ce prix, le plus bas, que la réduction va s'appliquer. Un mécanisme facile à appliquer en magasin, mais sur Internet, beaucoup plus difficile.