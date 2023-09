Pubs comparatives : tous les coups sont-ils permis entre les supermarchés ?

Quand elle fait ses courses, cette cliente compare systématiquement les prix dans chaque supermarché. "On va faire un petit tour et puis on revient là où c'est le moins cher", confie-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus. Désormais, de plus en plus de grandes surfaces tentent d'attirer les consommateurs en comparant leurs prix à ceux de la concurrence. Si Leclerc a été pionnier à faire de genre de procédé, Lidl prend désormais exemple.

Dans les rayons du magasin Leclerc de Plougastel (Finistère) où se rend notre équipe, l'enseigne fondée en 1948 affiche ses prix, moins chers que ses concurrents locaux : "On voit qu'il y a une grosse différence. Pour moi, c'est une bonne chose. Souvent, je regarde pour voir à peu près le prix des autres magasins", explique cette cliente.