Puis-je ramoner moi-même ma cheminée ? Le 20H vous répond

Cette intervention coûte "entre 65 et 120 euros selon les régions", détaille Ralph Willig, maître ramoneur à Mulhouse et président de la Confédération Nationale du Ramonage et de la Fumisterie. Dans son département d’exercice, le Haut-Rhin, deux ramonages par an sont obligatoires. Pour savoir ce qu’il en est chez vous, consultez le site de la préfecture.

Si vous avez une chaudière, la révision est obligatoire une fois par an, quelle que soit la source d’énergie (fioul, gaz). Et là aussi, l’intervention d’un professionnel qualifié est indispensable.