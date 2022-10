Puis-je revendre mon vélo électrique si j'ai bénéficié d'une aide pour l'acheter ? Le 20H vous répond

J’ai acheté il y a quelques mois un vélo électrique et j’ai bénéficié d’une aide de plusieurs centaines d’euros, de l’État et de la région. Puis-je le revendre ?

Pas tout de suite, non. Vous devez attendre au moins un an si vous avez bénéficié du bonus écologique de l’État, nous précise la Fédération Française des usagers de la Bicyclette. "En général, ce délai est encore plus long, si vous avez touché une aide régionale", ajoute Maxime Quandalle, créateur du site MesAidesVélo, qui comme son nom l’indique, peut vous guider dans vos démarches. "Entre trois et cinq ans d’interdiction de revente selon les régions". C’est trois ans pour la région Ile-de-France par exemple : "Vous vous engagez à ne pas revendre le vélo dans un délai de trois ans", peut-on lire sur son site. L’objectif, c’est de limiter la spéculation autour des vélos électriques, de plus en plus demandés… et vendus de plus en plus chers.