VIDÉO - QR code sur les bouteilles de vin : voilà ce que vous verrez en le flashant

À partir de ce vendredi 8 décembre, les producteurs de vin auront l'obligation de faire figurer de nouvelles informations sur les étiquettes. Dans la plupart des cas, cela passera par un QR code à flasher avec son téléphone. TF1 vous explique ce que cela va changer.

Plus de transparence pour les consommateurs de vin. Dès ce vendredi 8 décembre, la législation évolue : les producteurs devront désormais faire figurer de nouvelles informations sur les bouteilles, notamment la composition ou encore la valeur nutritionnelle. Un dispositif qui risque de surcharger les étiquettes, selon le caviste Axel De Bourbon Parme, interrogé dans le reportage de TF1 ci-dessus : "Il faut que ça soit joli et qu'il n'y ait pas trop d'informations. Il y a l'année, le château, l'appellation, ou encore l'adresse, mais c'est quand même le caviste qui explique tout ce qu'il y a dedans. On fait des études pour ça !", s'exclame l'expert.

Un affichage partiellement dématérialisé autorisé

Mais toutes ces informations n'apparaitront pas forcément au premier coup d'œil. Dans plusieurs cas, il faudra scanner un QR code apposé sur la bouteille à l'aide de son téléphone. Les consommateurs verront apparaître une liste exhaustive d'ingrédients aux noms surprenants : des régulateurs d'acidité comme, par exemple, l'acide L-tartrique et la gomme arabique, ou encore des conservateurs comme le dioxyde de soufre.

La filière a obtenu cette possibilité de dématérialisation, contrairement à la plupart des autres produits alimentaires. Officiellement, la raison avancée est un manque de place sur la bouteille, mais une autre raison est scrutée de près. Les ventes de vin ralentissent depuis plusieurs années et une partie des producteurs craignaient qu'en rendant ces données trop visibles, certains consommateurs puissent être dissuadés de passer à l'achat.

Des étiquettes qui pourraient créer la confusion

Damien Coste, vigneron à Murviel-lès-Montpellier, ne se montrait ainsi pas optimiste lorsque TF1 l'avait interrogé dans un précédent reportage, en mars dernier. Il a beau produire du vin bio, certains ingrédients qui le composent pourraient créer la confusion selon lui. "Les trois principaux, c'est l'acide tartrique, l'acide citrique et l'acide lactique. Si on met ça sur les étiquettes, automatiquement, les gens vont dire que ce sont des produits chimiques, alors qu'on les retrouve naturellement dans le raisin", expliquait-il.

Une passante interrogée dans le reportage en tête de cet article se montre tout aussi dubitative : "On boit pour le plaisir et on n'a pas forcément envie de tout savoir sur la façon dont c'est fait. En plus, on ne sait pas les lire, donc ça ne veut pas dire grand-chose forcément. Pascal Moulinier, gérant d’une cave à vin à Saint-Jean-de-Védas (Hérault), y voit quant à lui une bonne nouvelle. Car les petits vignerons pourront se démarquer des industriels : "Ça va pousser le monde viticole à davantage travailler au niveau des vignobles. On a tout à gagner à montrer que grâce à nos terroirs, on peut faire naturellement, sans entrave, avec un minimum d'entrants, en travaillant bien nos sols, de superbes vins".

Une système de QR Code qui, selon l'experte en consommation Amélie Clauzel, n'est pas lié à une volonté de rendre moins facile l'accès aux informations : "Le vin est un produit qui, jusqu'à la mise en bouteille, peut évoluer. On peut ajouter différents types de gaz, des additifs. Si on le fait au dernier moment et que l'étiquette est déjà imprimée, l'étiquette sera erronée", explique-t-elle. En revanche, l'indication géographique, le cépage, le taux d'alcool, la présence d'allergènes ou encore le logo pour avertir les femmes enceintes ne pourront pas figurer dans le QR code et devront continuer d'apparaître sur l'étiquette. Ces étiquettes seront obligatoires sur toutes les bouteilles de vin après l’été 2024.