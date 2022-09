Quand l'été et l'automne se mélangent

Raisins, endives, tomates de Touraine… il y en a pour tous les goûts sur les étals à Chinon (Indre-et-Loire). Les dernières nectarines jaunes pour les nostalgiques de l’été et les légumes d’automne pour les plus impatients. Entre deux saisons, chacun se laisse guider par ses envies, presque plus que par les prix affichés.