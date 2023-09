VIDÉO - Quand la pub d'antan s'affiche sur nos voitures

On a l'impression de voir la caravane publicitaire d'un Tour de France d'une autre époque. Sur la carrosserie, des publicités peintes à la main que l'on ne voit quasiment plus sur nos routes. Ces voitures publicitaires, vous vous en souvenez peut-être. Elles ont connu leur âge d'or pendant les Trente Glorieuses. Puis dans les années 80, l'adhésif est arrivé et a remplacé les peintures, sauf sur les véhicules de quelques nostalgiques.