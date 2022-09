Quand le prix de l'eau varie selon sa consommation

Dans l'Hexagone, le mètre cube d'eau coûte en moyenne deux euros. Mais à Libourne, le prix est bien moins élevé. Le principe est simple, plus on consomme, plus le mètre cube monte. Ce sera 68 centimes pour les plus gros consommateurs contre 11 centimes pour les plus économes. Ce tarif progressif a bien évidemment pour but d'inciter les habitants de Libourne à diminuer leur consommation en eau.