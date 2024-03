VIDÉO - Quand les chocolatiers réinventent l'œuf de Pâques

La chasse aux œufs s'annonce gourmande, cette année encore. Les fabricants qui ont tout de même décidé de se réinventer. Des cuisines de certains chocolatiers sortent des œufs de Pâques qui confinent à l'art.

Chaque année, une frénésie de créativité s'empare des chocolatiers, et pas besoin d'aimer le chocolat pour être bluffés. Dans la petite commune de Maule, dans les Yvelines, on se presse dans une boutique vieille d'un demi-siècle. Et il ne faut pas séduire que les enfants, mais aussi des clients parfois plus exigeants. Visiblement, c'est gagné, comme on le constate dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

La plus grosse semaine de l'année

La boutique est prise d'assaut dès l'ouverture. Les employés sont prêts pour la plus grosse semaine de l'année. Comptez 20 à 30 euros pour les petits modèles et jusqu'à plusieurs centaines pour les mastodontes. Il faut dire que tout est fait à la main. Axel passe une demi-journée, rien que pour la décoration d'un œuf géant et, pour cela, il lui faut "beaucoup de patience et il faut être très minutieux".

Il n'y a pas de chocolatier en chef, mais une équipe d'une vingtaine de personnes, avec des profils parfois étonnants, comme celui de Claire, passée par une école d'art. C'est Hélène qui coordonne la partie artistique. Cette année 2024, le thème choisi est celui de la mer. La suite du reportage de TF1 dans l'antre des chocolatiers, dans la vidéo en tête de cet article.