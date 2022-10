Quelles économies d'énergie si l'on coupe tous ses appareils en veille ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

Quelles économies si l'on coupe tous ses appareils en veille ?

Jusqu'à 80 euros par an en moyenne, soit environ 10% d’économie sur votre facture d’énergie, chiffre l’Agence de l’Environnement dans cette fiche-conseils. Mais ça implique de couper entre 15 et 50 appareils tous les soirs... Cela va de votre machine à café, au chargeur de votre brosse à dents électrique, en passant bien sûr par vos équipements numériques… Ordinateur, console de jeux et surtout votre box internet.