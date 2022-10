Quelles illuminations pour Noël ?

À quelques kilomètres de là, Metz (Moselle) a choisi une autre stratégie. Il y aura plus d’illuminations cette année, car la ville est passée au 100% LED. "Il est certain que si nous n’avions pas fait cette conversion, nous serons bien obligés de revoir à la baisse les illuminations de Noël", explique le maire de la commune, François Grosdidier. Pour six semaines d’illumination, la ville va dépenser 5 300 euros d’électricité. Avant, les décorations de Noël brillaient toute la nuit. Pour plus de sobriété, elles seront éteintes de minuit à cinq heures du matin, en dehors du centre-ville.