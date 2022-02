Réacteurs nucléaires à l'arrêt : quelles conséquences ?

En revanche, c'est à nouveau une mauvaise nouvelle financière pour EDF. "On va peut-être être plus importateur qu'exportateur dans les mois qui viennent. Il faudra donc voir l'ampleur. L'impact est financier. Ça dépend de comment les énergies renouvelables vont produire chez nous et dans les autres pays", affirme Nicolas Goldberg, expert en énergie au cabinet "Colombus Consulting". Selon cet expert, les vrais problèmes risquent d'arriver l'hiver prochain. La France ne comptera plus qu'une seule centrale à charbon. Il faudra peut-être alors moins consommer.