Capsule, poudre, liquide, maison : comment faire son choix dans l'océan des lessives ?

Pas moins de 230 machines à laver sont lancées chaque seconde en France. Des programmes qui, pour être efficaces, doivent fonctionner avec la bonne lessive. Mais entre les nombreuses références et les prix divers, difficile de faire son choix pour bien laver son linge.

En poudre, liquide ou en capsule, prétendue traditionnelle ou écologique… Pas moins de 30 références de lessive sont en moyenne proposées dans les supermarchés pour répondre à vos exigences bien précises. Avec des prix qui, forcément, varient beaucoup.

La lessive maison, aussi efficace que les versions industrielles ?

Penser à faire sa lessive soi-même tente de plus en plus de Français. Et contre toute attente, c’est un jeu d’enfant. Du savon, du bicarbonate, des cristaux de soude et de l’eau : la recette est simple. Comptez seulement 50 centimes pour un litre de lessive maison, soit jusqu’à 50 fois moins cher que certains produits vendus en grande surface.

Pour le linge, chaque foyer français consomme en moyenne 40 kg de lessive par an. Que valent-elles ? Nous avons choisi quatre lessives de prix et de compositions différentes, avant de les tester dans un lavomatique : 30 minutes à 30 degrés. Et la grande gagnante est… aucune. La tâche résiste.

Ne pensez pas que payer plus cher garantit un lavage plus efficace. Un seul conseil : regardez attentivement les étiquettes et respectez scrupuleusement les dosages indiqués avant chaque machine à laver.