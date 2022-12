Menu du Réveillon : les meilleures astuces pour un repas à petit prix

Malika a un budget de six euros par personne. Ne croyez pas que c'est impossible : elle a trouvé la solution, à la fois festive, pratique, et à petit prix : un apéritif dînatoire. Elle prépare des amuse-bouches pour ses sept convives. "Voilà l'incontournable : la pâte feuilletée, avec des petits emporte-pièces. Je fais ma garniture, un peu de tomate, du thon, je fais un petit assortiment, ça fait plaisir à tout le monde", explique Malika. En caisse, le défi est relevé. Son panier lui coûte 38,28 euros. Soit 5,46 euros par invité. Il ne reste plus qu'à acheter le dessert.