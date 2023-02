Recyclage : vos vieux appareils électroniques valent de l'or

Ne gardez plus vos vieux téléphones au fond de vos placards ! En France, près de 113 millions d'appareils mobiles sont laissés à l’abandon. Deux tiers d'entre eux sont pourtant encore en état de marche. Et c'est une véritable mine d'or : s’ils étaient tous recyclés, cela permettrait d’obtenir 9 tonnes d’or, 19 tonnes d’argent, 200 tonnes d’étain et 2000 tonnes de cuivre.