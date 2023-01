Besoin de pulls ou de manteaux ? En ce premier jour des soldes, les stocks d'hiver sont bradés

Les prix des vêtements d'hiver ont été soigneusement étudiés. Avec un climat peu habituel ces dernières semaines, beaucoup de ces articles restent sur les portants. "Ces dernières semaines, on a moins vendu de tout ce qui est grosses pièces, gros manteaux, à cause des températures et l'inflation des prix", confie Gabrielle Marmont, responsables des ventes de la boutique. Dans un autre magasin, dans les sacs des clients, on trouve des vêtements chauds davantage de saison. Ils anticipent la vague de froid qui va venir. "C’est l’occasion d’acheter des articles un peu plus coûteux avec une réduction", explique l’un d’eux.