Tri : que peut-on désormais jeter (ou pas) dans la poubelle jaune ?

En matière de tri, les Français peuvent clairement mieux faire. Ils produisent chaque année 582 kilos de déchets par an et par habitant, une moyenne bien au-dessus de celle du continent européen sur la dernière décennie. Mais tous ceux qui vivent en métropole peuvent "désormais trier les emballages plastiques dans le bac jaune afin qu’ils soient recyclés" affirme le site du Ministère de la Transition écologique. Depuis le 1er janvier 2023 en effet, la poubelle jaune accueille de nouveaux arrivants, simplifiant ainsi les règles de tri des déchets.

Le bac jaune accepte maintenant tous les emballages, peu importe la matière dans laquelle ils ont été fabriqués : tous les plastiques (PET, polystyrene, PVC..), cannettes ou aérosols en aluminium, boites de conserve en acier, et bien sûr les papiers et cartons. Cette mesure a été mise en place afin de permettre le tri des tubes de dentifrice, barquettes de traiteur ou pots de yaourt qui échappaient à certains endroits du territoire au processus de tri sélectif du fait du manque de filière de recyclage.

Plus précisément, dans la poubelle jaune, vous pouvez jeter parmi les emballages en plastique : les tubes, les pots, les boîtes, les gobelets, les barquettes, les sachets, les sacs et les films transparents. Pour ce qui est des emballages métalliques, on pourra recycler dans les bacs jaunes bouchons, capsules, couvercles, tous les sachets et tubes ainsi que les autres petits métaux (capsules de café ou de bière par exemple). Inutile de les laver ou même de les rincer, il faut simplement vider les emballages et veiller à ne pas les empiler les uns sur les autres.