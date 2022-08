Assurance scolaire : ce qu'il faut savoir pour ne pas en souscrire une inutilement

Le coût de l'assurance scolaire n'est pas prohibitif, "en moyenne entre 8 et 40 euros par an en fonction des options choisies", observe le cofondateur du comparateur d'assurance, Olivier Moustacakis. "Cette gamme de tarif s’explique par un taux de sinistralité peu élevé dans l’assurance scolaire. En effet et fort heureusement, la majorité des dommages sont sans gravité et concernent en premier lieu les dents ou la casse des lunettes", explique-t-il.

Une dépense certes limitée mais qui peut être évitée en chassant les doublons. Certains contrats multirisque habitation ou garantie accidents de la vie incluent en effet déjà une assurance scolaire. N'hésitez pas à appeler votre assureur pour savoir quelles garanties sont incluses (par exemple responsabilité civile pour les accidents que l'enfant cause et/ou l'individuelle accident pour ceux qu'il subit). Et vous faire envoyer le cas échéant une attestation d'assurance scolaire.