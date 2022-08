Rentrée scolaire : ne tardez pas pour acheter les fournitures

Il y a aussi les lots de stylos achetés pour moins d'un euro, ou encore d'autres produits vendus moitié prix, sans oublier tous les avantages liés à la carte fidélité. Il y a suffisamment de stock pour tenir jusqu'au 1er septembre, la date de la fin des promotions des fournitures scolaires du primaire au lycée. Et bonne surprise cette année, les prix n'ont pas augmenté. "On est sensiblement sur des prix qu'on pratiquait l'année derrière (...) et non des tarifs qui pourraient être pratiqués aujourd'hui avec tous les soucis qu'on a pu avoir, comme l'inflation" assure, dans la vidéo en tête d'article, Philippe Sabatry, responsable performance commerciale, au sein de l'enseigne Carrefour, située aux Ulis (Essonne).