VIDÉO - Rentrée scolaire : de plus en plus de parents séduits par la seconde main

Inimaginable il y a encore trois ou quatre ans, en cette rentrée, tous les sites internet ou presque proposent de la seconde main. La plateforme de vente pour enfant Beebs propose même des petites fournitures en achats groupés, livrées directement chez vous. "En gros on achète d'un coup, des crayons, des stylos, des cahiers, des feuilles, etc. Ça permet de faire des économies substantielles", explique Morgan Hilmi, cofondateur du site, qui avance qu'on trouve des lots "autour de 30 euros et qui comprennent un ensemble de produits que vous pourriez trouver plutôt aux alentours de 70 euros dans le commerce".

C’est précisément ce qu’a fait cette mère de famille suivie dans le reportage du 20H de TF1. La seconde main lui a permis d’offrir à son fils les fournitures et même les vêtements qu’il souhaitait, à l’effigie de ses héros préférés. "On peut se faire plaisir avec toutes les licences, mais à moindre coût parce que finalement tout le monde revend, ça c'est démocratisé et on peut trouver des choses sympas à moindre coût, ce que je n'aurais pas fait en temps normal", détaille-t-elle.