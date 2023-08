Avant la rentrée, le prix des fournitures scolaires toujours plus haut

La papeterie est le rayon qui tire le plus le prix du cartable de rentrée vers le haut, avec une hausse de 14% sur un an. Elle est suivie de près par le matériel artistique, qui coûte 12% de plus. La hausse est également marquée pour le matériel scientifique et le rayon des stylos, crayons et feutres, qui augmentent respectivement de 9% et 8%.