VIDÉO - Repair Café : venez faire réparer vos objets gratuitement

Âgé de 79 ans, Hubert, ancien dépanneur, tente de remettre l'appareil en état de marche. Objectif : réparer pour ne pas jeter. "On fait l'impossible, ça me motive. J'ai toujours été écolo, je n'ai jamais aimé jeter." Une fois par mois, le Repair Café s'installe dans une commune du centre Alsace. Chacun peut faire réparer gratuitement son appareil et éviter ainsi d'en acheter un neuf.