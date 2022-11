Réparateurs de pare-brises : la surenchère de cadeaux inquiète les assureurs

Avoir toujours plus de clients pour plus de chiffre d’affaires. Ces derniers temps, plusieurs enseignes sont apparues sur Internet avec des cadeaux toujours plus alléchants : iPhone reconditionné, séjour dans un parc d’attraction ou encore robot de cuisine… Mais la fédération des assureurs a comparé des centaines de devis proposés par ces réparateurs et, majoritairement, ils sont plus chers que ceux des garages traditionnels, de 85 à 130 euros de plus. "Ces différences troublantes de facturation sont supportées par les assureurs puisqu’ils sont obligés d’accepter le choix du réparateur par leur assuré", a indiqué France assureurs.