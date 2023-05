VIDÉO - Réparation de téléphone : comment éviter les mauvaises surprises ?

Chez les professionnels, le prix de réparation d'un smartphone dépend du modèle du téléphone, mais surtout des pièces utilisées. Car les réparateurs ont à leur disposition deux types de pièces détachées : celles provenant du constructeur, onéreuses, mais de très bonne qualité, et celles simplement compatibles, réputées plus fragiles, mais jusqu'à deux fois moins chères. Ces dernières sont souvent utilisées dans les magasins de réparation à bas coût qui se développent dans les grandes villes. En caméra discrète, une équipe du 20H de TF1 s'est rendue chez un de ces réparateurs. Chez lui, les téléphones à réparer sont rapidement entassés, et il n'offre pas de garantie de réparation.